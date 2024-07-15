TBMM'de düzenlenen törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve diğer kabine üyeleri ile eski TBMM Başkanları da yer aldı. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe gecesi yaptığı çağrının ve o gece yaşananların görüntüleri sinevizyona yansıtıldı. Programda ayrıca, AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları yönetimindeki milletvekillerinden oluşan koro, Erzurum yöresine ait bir türkü seslendirdi.

AK Parti'li Hacıoğulları, yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki İstiklal Harbi'nin ardından, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki istiklal mücadelesiyle ikinci gaziliğimizi ilan ettik" dedi. Törende şehitleri rahmetle anıldı ve milletvekilleri tarafından bir dizi konuşma yapıldı.