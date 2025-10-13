DEM Parti’nin TBMM grup toplantısı öncesi “Biji Serok Apo” sloganı atılması yargıya taşındı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

TBMM’de 'Biji Serok Apo' sloganı tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde DEM Parti grup toplantısı öncesi terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan “Biji Serok Apo” sloganı büyük tepki topladı. Olay, kamuoyunda sert eleştirilerle karşılandı.

Tartışmaların ardından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) konuyu yargıya taşıyarak suç duyurusunda bulundu.

“Bu, milli iradenin kalbine hançer saplamaktır”

Suç duyurusundan önce Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan TÜGŞAV Genel Başkanı Lokman Aylar, olayın şehit aileleri ve gazileri derinden yaraladığını ifade etti.

Aylar, “DEM Parti mensuplarının Meclis kürsüsünü ve sıralarını terör propagandasına dönüştürmesi, hiçbir demokratik zeminde kabul edilemez” dedi.

“Bu ifade özgürlüğü değil, binlerce vatan evladının canına kasteden bir terör örgütüne methiyeler düzerek, milli iradenin kalbine hançer saplamaktır.”

Aylar, şehit aileleri ve gaziler olarak “Terörsüz Türkiye” sürecine destek verdiklerini, herkesin bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

“Hepimiz milli birlik ve kardeşliğimizin korunması için elini taşın altına koyarken, bu tür düşüncesiz adımlar bu emekleri heba etmektedir.”

Olay yargıya taşındı

TÜGŞAV, suç duyurusunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu. Başvuruda, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamaları yer aldı.

Olayın ardından Adalet Bakanlığı ve TBMM Başkanlığı’ndan da gelişmelerin yakından takip edildiği öğrenildi.