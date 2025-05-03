TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin 7 Haziran'da dolması nedeniyle Meclis'te yeni başkan seçimi için süreç 28 Mayıs'ta başlayacak. Oylama gizli yapılacak.

Meclis'te yeni başkan için geri sayım

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresi 7 Haziran'da sona eriyor. 28. Dönem ikinci devre için yeni başkanın belirlenmesi amacıyla seçim süreci 28 Mayıs'ta başlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık seçimi, Anayasa gereği yasama döneminde iki kez gerçekleştiriliyor. İlk seçilen başkanın görev süresi 2 yıl olurken, ikinci devre başkanı dönem sonuna kadar görev yapıyor.

Adaylar 5 gün içinde başvuracak

Meclis Başkanı adayları, 28 Mayıs'tan itibaren 5 gün içinde TBMM Başkanlığı'na başvurularını yapacak. Bu sürecin ardından Meclis Genel Kurulu toplanacak ve gizli oylama usulüyle seçim yapılacak.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle seçimlerin 3 veya 4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Seçim 4 tura kadar sürebilir

Seçim sürecinde şu kurallar geçerli olacak:

1. ve 2. tur: Adayların 400 oy yani üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunu alması gerekiyor.

3. tur: Salt çoğunluk aranacak; 301 oy yeterli olacak.

4. tur: İlk üç turda sonuç alınamazsa, en çok oy alan iki aday arasında dördüncü tur oylama yapılacak. En fazla oyu alan TBMM Başkanı seçilecek.

30 başkan görev yaptı

TBMM'nin kuruluşundan bu yana 30 milletvekili Meclis Başkanlığı görevinde bulundu. 28. Dönem ikinci devrede farklı bir ismin seçilmesi durumunda, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki 31. TBMM Başkanı göreve başlayacak.

İlk Meclis Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana görev yapan başkanlar arasında en uzun süre koltukta kalan isim, 1935-1946 arasında 11 yıl boyunca görev yapan Mustafa Abdülhalik Renda oldu.

En kısa süre görev yapan başkan ise yalnızca 2 ay 1 hafta bu görevi sürdüren İsmet Sezgin oldu.

İstanbul rekor kırdı

En fazla Meclis Başkanı çıkaran seçim çevresi İstanbul oldu. İstanbul milletvekili olan Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ferruh Bozbeyli, İsmail Kahraman ve mevcut başkan Numan Kurtulmuş bu önemli görevi üstlendi.