Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin ilk 30 maddesi Meclis'te kabul edildi. Kabul edilen maddelerle askeri personelin disiplin cezalarına denetim yolu açılıyor. Ayrıca, TSK personelinin kimlik ve görev bilgileri sosyal medyada izinsiz paylaşılmayacak. Operasyonlar nedeniyle astsubaylık sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara ilave sınav hakkı tanınacak. Düzenlemenin yeni haftada tamamlanması bekleniyor.

Öğretmene Şiddet Yasasına sıkı önlemler geliyor

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören yeni teklif bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret ve saldırı suçlarında cezalar yüzde 50 oranında artırılacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek ve doğrudan tutuklama sebebi sayılacak. Ayrıca, Milli Eğitim Akademisi kurulacak ve öğretmen adayları burada eğitim alacak.

9. Yargı Paketi TBMM'ye geliyor

9. Yargı Paketi'nin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklifte, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler bulunuyor. Casusluk faaliyetlerine karşı etkin mücadele için Türk Ceza Kanunu'na yeni maddeler eklenecek.

Başıboş köpekler için yeni düzenleme

Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için AK Parti grubunda çalışmalar sürüyor. Kurban Bayramı öncesi, siyasi parti genel başkanları grup toplantılarında mesajlarını iletecek.