Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün yaşanan gerginlik, Milli Savunma Komisyonu görüşmeleri sırasında yaşandı. CHP milletvekilleri, Hulusi Akar'ın açık mikrofonuyla verdiği sözleri 'talimat alma' olarak yorumlarken, tartışma Meclis'te gergin anların yaşanmasına neden oldu.

CHP'li Vekillerin Eleştirileri

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, komisyon çalışmalarında verdikleri önergelerin reddedilmesini eleştirerek, Hulusi Akar'ın mikrofonunun açık olduğu sırada 'oylayıp reddedeceğiz' şeklindeki sözlerini sert bir dille eleştirdi. Bektaş, Akar'ın bu sözlerini 'talimat alma' olarak yorumladı ve bu durumu geçmiş tecrübesine yakıştıramadı.

Hulusi Akar'ın Savunması

Hulusi Akar ise kendisini savunarak, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti ve verdiği talimatların askeri personelin ihtiyaçlarına yönelik olduğunu vurguladı. Ancak CHP'li vekiller, tartışmanın daha da büyümesine neden oldu ve Meclis'te gergin anların yaşanmasına yol açtı.

'BİLGİ' DEĞİL 'BİRİ' SAVUNMASI

Bunun üzerine söz alan Hulusi Akar, "Bu arkadaşımıza, bu konuyu açtığı için teşekkür ediyorum. Buradaki çalışmaların uhuvvetle, suhuletle devamı bakımından bu konulara girmemiştik. Şu anda elimde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı incelemeye ilişkin bilirkişi raporu var. Söz konusu olan o videoda ses kaydındaki kelimenin, 'bilgi' olmadığı, 'biri' olduğu söyleniyor. Ayrıca buradaki konuşan arkadaşlarımız da bu konuda gerektiğinde yeminli şahitler. Mevzu şu; arkadaşlarım, '2 önerge geldi' diyorlar bize. Konuşma bölük pörçük olduğu için anlaşılmıyor. Bir önerge okunuyor, 'diğeri nerede' diyorum. '2 önerge' diyorlar, 'biri geldi' diyor. 'Biri' ve maalesef, televizyonlarda, videolarda, şurada burada böyle yanlış bir kelimeden dolayı, yanlış anlaşılan bir kelimeden dolayı, 'biri'ni, 'bilgi' olarak okuyarak, anlayarak o kelimenin üzerinde tepindiler. Büyük bir yanlış, büyük bir hata, büyük bir uyumsuzluk. Orada başarılı bir şekilde, gayet uygun bir şekilde devam eden bir çalışmaya, bu şekilde gölge düşmesini gerçekten çok yadırgadım" diye konuştu.

"KİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPTINIZ"

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Akar'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleme başlattığına ilişkin sözleriyle ilgili bilgi almak istediklerini söyleyerek, "Siz şikayetçi mi oldunuz? Resen bir soruşturma mı açıldı?" dedi. Akar, şikayetçi olduğu cevabını vererek, "Oradaki ses kaydını, bunun ne olduğu hakkında, oradaki gerçeklere aykırı beyanlar, hakikate aykırı muhakeme yapıldığından hareketle bunun incelenmesini istedik. Videoyu verdik, o videoyla ilgili yapılan çalışmada, 'bilgi geldi' değil; 'biri geldi' şeklinde düzeltildi" dedi. Başarır, bunun üzerine "Sayın Bakanım, bakın, burada bir suç duyurunuz var herhalde. Komisyonda milletvekili arkadaşlarımız var, Meclis çalışanlarımız var. Burada kim hakkında suç duyurusunda bulundunuz? Bunu merak ediyorum" diye sordu.

'SARAYDAN TALİMAT ALMAK, AKLA AYKIRI BİR ŞEY'

Akar, sorular üzerine tekrar söz alarak, "Buradaki, 'bilgi geldi', 'biri geldi' meselesinden dolayı o videoyu, o ses kaydını aldık, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Avukatımız gitti, suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık verdiği talimatla oradaki bilirkişi vasıtasıyla onu dinlediler, incelediler. Oradaki zaten esasen videoların hepsini incelerseniz, YouTube'da videolar var, A, B, C televizyonlarının yahut da kurumlarının çektiği, onlardan birinde zaten çok açık ve net bir şekilde, 'biri geldi' şeklinde söylenmekte. Zaten sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz, oradaki komisyon çalışması sırasında talimat almaya, talimat vermeye, asla böyle bir şey söz konusu olmaz, olamaz. Çünkü orada gelen her türlü önerge oylanıyor, oylandıktan sonra da ret veya kabul ediliyor. Dolayısıyla bu önergede istemezsek, oradaki çoğunluk bizde olduğu için reddedilecek. Bununla alakalı köşkten, saraydan, külliyeden yahut da bilmem başka bir yerden söz konusu böyle bir talimat, zaten akla aykırı bir şey. Böyle bir şey söz konusu değil" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Komisyonunu görüşmeleri sırasında mikrofonu açık kalan Hulusi Akar’ın yanındaki kişiyle konuşması sırasında duyulan “Oylayıp reddedeceğiz” ve “Bilgi geldi” sözleri tepki çekmişti.