Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tansiyon yükseldi. DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın AK Parti grubuna yönelik sert ifadeleri sonrası milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Kavga esnasında Bozan yere düşerken, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.

Olay, TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerisi görüşülürken meydana geldi. DEM Partili Milletvekili Ali Bozan, kürsüden AK Parti'yi hedef alan sert sözler sarf etti. Bozan'ın "AKP hırsızlık yapıyor. Terbiyesiz de ahlaksız da sizsiniz. Hırsızsınız, hırsızlar ağzınız pislik kokuyor" ifadeleri, AK Parti milletvekillerinin sert tepkisine yol açtı.

Yumruklu kavga ve gerginlik

Bozan'ın sözlerinin ardından, AK Parti milletvekilleri hızla ayağa kalkarak kürsüye doğru yöneldi. Bu sırada yumruklu kavga başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, AK Partili Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Bozan'a yumruk attığı ve Bozan'ın yere düştüğü görüldü. Polisler ve güvenlik görevlileri, tarafları ayırmak için araya girdi.

Fotoğraf: Zekeriya Albayrak

Meclis Başkanvekili'nin müdahalesi

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, olayın kontrolden çıkmasının ardından oturuma ara verdi. Meclis'teki polisler ve güvenlik görevlileri, kavgaya karışan milletvekillerini sakinleştirmeye çalıştı. Oturumun tekrar ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yapılmadı.