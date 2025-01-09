TBMM Genel Kurulu’nda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda yapılan değişiklikler kabul edildi. Düzenleme sağlık hizmetlerinden burslu uluslararası öğrencilere, genel sağlık sigortası borçlarına kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor.

Sağlık hizmetlerinde yeni düzenleme

Yasaya göre, sağlık hizmeti almak üzere başvuran vatandaşların verileri, hizmetin gereği olarak işlenebilecek. Acil durumlar haricinde, sağlık hizmetleri aile hekimlerinin talebi ve yerel sağlık idaresinin onayladığı çalışma saatleri doğrultusunda sunulacak. Haftalık çalışma süresi ise en az 40 saat olarak belirlendi.

Uluslararası öğrencilere genel sağlık sigortası

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından burs verilen uluslararası öğrenciler, burs süreleri boyunca genel sağlık sigortalısı olarak sayılacak. Bu öğrencilerin GSS primleri, prime esas kazanç alt sınırının %4’ü üzerinden hesaplanacak.

Prim borçlarına af getirildi

Yasa, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve zamlarının tahsilinden vazgeçilmesini de öngörüyor. Böylece birçok vatandaş, geçmişten kalan borç yükünden kurtulacak.

Yaşlılık aylığına erişim kolaylaştı

Sigortalılığı 31 Aralık 2008 tarihinden önce başlayan ve çalışma gücü kayıp oranı %40-59 arasında olan sigortalılar için yeni yaşlılık aylığı düzenlemeleri yapıldı. Çalışma gücü kayıp oranı %40-49 arasında olanlar: 18 yıl sigortalılık süresi ve 4.100 gün prim şartıyla. Çalışma gücü kayıp oranı %50-59 arasında olanlar: 16 yıl sigortalılık süresi ve 3.700 gün prim şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabilecek.

Bu düzenlemeler, hem sağlık hizmetlerinden yararlanma süreçlerini hem de emeklilik şartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Ayrıca uluslararası öğrencilerin sağlık güvencesine kavuşması ve borç yükünün azaltılması, vatandaşlar ve yabancı bursiyerler için önemli bir adım olarak görülüyor.