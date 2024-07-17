TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmesi gerekirken yoğun gündem nedeniyle mesaisini uzattı. Meclisin 1 Ağustos’a kadar çalışmalarını sürdürmesi ve bu tarihe kadar en az 180 maddeden oluşan beş kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor.

Genel Kurul'da, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi gündemin ikinci sırasına, 9. Yargı Paketi ise üçüncü sırasına alındı. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, muhalefet ve kamuoyu tarafından yoğun tepki alan tartışmalı kanun teklifleri de 1 Ağustos'a kadar yasalaşabilir.

Kanun teklifleri

Öğretmenlik Meslek Kanunu: 39 madde (22’si kabul edildi). Tasarruf Paketi: 32 madde. 9. Yargı Paketi: 39 madde. Vergi Paketi: 53 madde. Hayvanları Koruma Kanunu Değişikliği: 17 madde.

Bu kapsamda, TBMM'nin iç tüzüğüne göre haftada üç gün süren mesainin yedi gün yapılması isteniyor.

Söz konusu tekliflerin arasında, sokak hayvanlarının ötanazi ile uyutulması, en düşük emekli aylığının (kök aylığa eklenmeden) 12 bin 500 liraya çıkarılması, Anayasa Mahkemesi'nin Medeni Kanun'da iptal ettiği maddenin aksine kadınların kendi soyadını kullanmamasını ön gören düzenleme gibi kritik değişiklikler yer alıyor.

Ayrıca üniversiteyi bitiren ve KPSS’yi kazanan öğretmenlere dört dönem eğitim verecek ve öğretmenliğe başlayıp başlamamasına karar verecek Milli Eğitim Akademisi’nin kurulması da gündemde.

Hayvanlara ötanazi görüşmeleri ertelenebilir

Serbestiyet mecrasından Hilal Köylü’nün haberine göre AK Parti, parti içinden de gelen tepkiler üzerine düzenlemeyi bir sonraki yasama yılına erteleyecek.

Köylü, “Düzenleme çarşamba günü Tarım Komisyonunda görüşülecek. ‘Genel kurula indirmeyiz, bu yasayı görüştürmeyiz’ diyen çok sayıda AK Partili var. Son kulis bilgisi bu yönde” diye yazdı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri ertelendi

AK Parti, tasarruf, vergi ve yargı paketleri gibi süresi dolan düzenlemeleri geciktirmemek için bu öneriyi sunduğu belirtiliyor. Bu kapsamda, Genel Kurul görüşmeleri devam eden Öğretmenlik Meslek Kanunu müzakerelerine ara vererek teklifin görüşmeleri ertelendi.

TBMM'nin yoğun gündemi ve tartışmalı düzenlemeler, kamuoyunun ve muhalefetin tepkisini çekerken, Meclisin önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.