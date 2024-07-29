Görüşmelere sunulan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, sahipsiz hayvanların sokaktan toplanmasını, kısırlaştırılmasını ve sahiplendirilinceye kadar barınaklarda tutulmasını öngörüyor. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, bu süreçte sahipsiz hayvanların geleceğinin belirsiz olduğunu belirterek, barınakların yetersizliğine dikkat çekti. Şahin, "Özel yaşam alanları ve doğal yaşam parkları oluşturulmalı" dedi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, kanun teklifinin hayvanları korumaya yönelik olmadığını savunarak, "Eğer bu yasa geçerse, elinizi kana bulamaktan başka bir işe yaramaz" ifadelerini kullandı. MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı ise, kanun teklifinin amacının hem hayvanların hem de insanların güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Teklifin geri çekilmesi talebi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kanun teklifinin Meclis ziyaretçilerine kapalı bir günde görüşüldüğünü ifade ederek, "Teklifi derhal geri çekin, tüm paydaşlarla görüşün" dedi. Günaydın, hayvan barınakları için gereken bütçenin nereden sağlanacağına dair endişelerini dile getirdi.

Sahipsiz hayvan sorunu ve çözüm önerileri

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, mevcut kanunun sahipsiz hayvan sorununu tam olarak çözemediğini belirtirken, sokak hayvanlarının insanları tehdit eden bir boyuta ulaştığını ifade etti. Yenişehirlioğlu, "Sahipsiz köpekler yüzünden meydana gelen trafik kazaları ve saldırılar artmaktadır" dedi.

Tartışmaların ardından, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşime ara verdi. Yeniden söz alan Yenişehirlioğlu, herkesle diyalog kurmaya özen gösterdiğini vurgulayarak muhalefet milletvekillerinden özür diledi.

TBMM'de gerçekleşen bu görüşmeler, sokak hayvanlarının durumu ve bu konuda atılması gereken adımlarla ilgili önemli tartışmaları gündeme taşıdı.