TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin üç önemli kanun teklifi kabul edildi. İlk olarak, Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşması’na Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Teklifin ardından, diğer iki kanun teklifi de kabul edildi. Bu teklifler arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Türkiye ile Ukrayna arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi yer aldı.

"Adil ve yeni bir dünyayı kurmak için Türkiye güçlü olmalı"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, toplantıda söz alarak, "Gazze ile işbirliğini artırmamız halinde, söylenenlerin bir kıymeti olur. Uluslararası kurumların çifte standardını gözler önüne sereceğiz fakat bu çifte standarda son vermek adına ülkemizi güçlü kılacak adımları atmamız gerekiyor. Adil ve yeni bir dünyayı kurmak için ancak yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi kurarak adil bir dünyanın inşasını başlatabiliriz." şeklinde konuştu.

İYİ Parti'den dış politika vurgusu

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Türkiye'nin dış politika tercihlerinde tarihi, coğrafi ve iktisadi gerçeklerin rehberliğinde milli menfaatler doğrultusunda bir stratejik vizyona sahip olunması gerektiğini belirtti. Ergun, "Komşularımızla ilişkilerimizi milli menfaatlerimiz doğrultusunda ve barışçıl yollarla inşa etmeye gayret göstermeliyiz" dedi.

MHP'den bölgesel ve küresel güç vurgusu

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ise Türkiye'nin son yıllarda bölgesel ve küresel siyasette artan etkisine dikkat çekerek, "Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'da oynadığı rol ile ekonomik ve stratejik işbirlikleriyle pekişmiştir. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile ilişkilerimiz hem ülkemizin menfaatleri hem de bölgesel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı. Dora, Türkiye'nin Ukrayna krizindeki arabuluculuğunun önemine de vurgu yaparak, "Tahıl Koridoru Anlaşması’ndaki arabuluculuğumuz, Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının devamını sağlayarak küresel gıda krizinin önlenmesine önemli katkılar sundu" ifadelerini kullandı.

Olimpiyat açılış töreni tartışması

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Paris 2024 Olimpiyatları’nın açılış törenine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelenk, "1960'ların, 1970'lerin Türkiye'sinde Bülent Ersoy, Zeki Müren buradaki kıyafetlerden daha frapan kıyafetlerle karşımıza çıkmıştır. Bu enstantaneler seçiliyor ve Paris'te Fransızların muazzam entelektüel, felsefi ve sanatsal birikimini saatler boyunca çeşitli performanslarla açığa vuran bir olimpiyat açılış seremonisi bununla mahkum ediliyor" diye konuştu.

AK Parti’den tepki

Çelenk'in bu sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve bazı AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. Usta, "İzlemeyeceğiz de, izlettirmeyeceğiz de. LGBT'yi savunmak entelektüellik değil" diyerek yanıt verdi.

Kabul edilen kanun teklifleri

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifleri arasında, Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair Kanun Teklifi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 259 ve 260 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ve Türkiye ile Ukrayna Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi bulunuyor.

Başkanvekili Bozdağ toplantıyı kapattı

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.