Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifi, bugün TBMM Genel Kurulu'nun gündemine geliyor. Kamuoyunda "Sahipsiz sokak hayvanlarına ötanazi" yapılacağına ilişkin tartışmalara neden olan 17 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', üç gün süren görüşmelerin ardından 23 Temmuz'da TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edilmişti.

Genel kurul mesaisi uzatıldı

Genel Kurul'un mesaisi, AK Parti'nin önergisiyle, komisyonlarda kabul edilerek sıraya alınan kanun tekliflerinin yeni yasama yılına kalmadan yasalaşmaları için 1 Ağustos'a kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar haftanın 7 günü çalışacak Genel Kurul'da 5 kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor.

Görüşmeler başlıyor

T24'te yer alan habere göre TBMM Genel Kurulu'nda, 28 Temmuz Pazar gününden itibaren sırasıyla kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, 9. Yargı Paketi ve sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanması bekleniyor. Söz konusu tekliflerin içinde sokak köpeklerine "ötanazi" tartışmalarına neden olan teklif, Anayasa Mahkemesi'nin Medeni Kanun'da iptal ettiği maddenin aksine kadınların kendi soyadını kullanmamasını öngören düzenleme gibi kritik maddeler yer alıyor.

Ziyaretçi yasağı uygulanacak

Meclis’in çalışacağı 26-29 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçi yasağı getirildi. Yasağın, komisyon görüşmelerinde yaşanan tartışmaların ardından hayvan hakları savunucuları ve STK'ların olası protestolarını önlemek için alındığı belirtiliyor