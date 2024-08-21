Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ekim ayında başlayacak çalışmalar öncesinde sandalye dağılımındaki değişiklikler netleşti. AK Parti ve CHP'ye katılan milletvekilleri, partilerin sandalye sayılarını artırarak dikkat çekti.
AK Parti'de artış
Bağımsız İstanbul milletvekilleri Yücel ve İzsiz'in AK Parti'ye katılmasıyla partinin milletvekili sayısı 264'ten 266'ya yükseldi. Bu değişiklik, AK Parti'nin Meclis'teki temsil gücünü artırmış oldu.
CHP'nin sandalye sayısı yükseldi
Bağımsız Adana Milletvekili Bilici'nin CHP'ye katılımıyla partinin milletvekili sayısı 127'den 128'e çıktı. CHP, bu artışla Meclis'teki temsil oranını güçlendirdi.
Bağımsız milletvekili sayısında düşüş
Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı ise 6'ya düştü. Bu durum, bağımsız vekillerin TBMM'deki temsil oranını azaltarak partiler arası dengeleri etkiledi.