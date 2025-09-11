TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 8. toplantısını yaptı. Toplantıda sendikalar ve iş dünyası temsilcileri görüşlerini paylaştı.

Sendika temsilcileri sürece katkı sağladı

Komisyona Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK temsilcileri davet edildi. Katılımcılar, terörle mücadele ve toplumsal dayanışma kapsamında önerilerini aktardı.

Açılışta konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin tamamlanmasının ardından hazırlıkların kısa sürede teklif olarak sunulacağını belirtti.

İş dünyası temsilcileri yarın görüşlerini sunacak

Komisyonun yarınki toplantısında TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, TESK ve TİSK temsilcileri sürece ilişkin görüşlerini aktaracak. Toplantılar, hem sendika hem de iş dünyasının katkılarıyla sürecin kapsamını genişletmeyi amaçlıyor.