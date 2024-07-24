Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gergin anlar yaşandı. AK Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında çıkan tartışma, yumruklaşmaya varan bir kavgaya dönüştü. Kavganın ardından oturuma ara verildi.

Hakaret kavgaya dönüştü

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, DEM Partili milletvekilinin sözleri tartışmanın fitilini ateşledi. Hakaret içeren sözler üzerine AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi. Tartışma hızla büyüyerek yumruklaşmaya varan bir kavgaya dönüştü.

Oturuma Ara Verildi

Tansiyonun yükselmesiyle birlikte Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, oturuma ara verdi. Milletvekilleri arasındaki gerginlik devam ederken, güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Oturumun yeniden ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı.