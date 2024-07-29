Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme sunulan ve kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan vergi torbası, Genel Kurul'da kabul edildi. Ancak, taslakta yer alıp vergi paketine dahil edilmeyen bazı önemli düzenlemeler, ikinci torba yasada gündeme gelecek.

Vergi torbasında neler kabul edildi?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taslak çalışması

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve kamuoyuna duyurulan taslak çalışma, bazı düzenlemelerin seyreltilmesiyle TBMM gündemine sunuldu ve Genel Kurul'da kabul edildi. İlk taslakta yer alan ve ekonomi yönetimi tarafından yalanlanan bazı düzenlemeler ise Ekim ayında yeniden gündeme gelecek.

Kaynağından tahsilat planı

Borsa kazançlarının vergilendirilmesi konusunun kaynağından tahsil edilmesi planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konunun daha sonra gelecek vergi paketlerinde yer alacağını açıkladı. İlk haberlerde yalanlanan bu düzenleme, ilerleyen dönemde tekrar gündeme getirilecek.

Belediyelerin SGK prim borçları

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarının ödenmesiyle ilgili düzenleme, ikinci torba yasa kapsamında ele alınacak. 3 bin 200’ün üzerinde belediye ve bağlı şirketlerin SGK'ya 55 milyar lira civarında borcu olduğu belirtiliyor. AK Parti kurmayları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bu borçların vergi gelirlerinden belediyelere ayrılan kaynaktan doğrudan kesilmesini öngörüyor.

Emekli maaşlarına zam ve yeni vergi düzenlemeleri

Emekli maaşlarında artış

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu düzenleme 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek ve maaşı tamamlanan emeklilerin farkları Ağustos ayında hesaplarına yatırılacak.

Küresel asgari kurumlar vergisi

Yurt içindeki şirketlere yönelik yüzde 10 oranında asgari kurumlar vergisi getirildi. Vergide etkinlik ve adaletin güçlendirilmesi amacıyla, bazı istisna ve indirimler kaldırılırken, özel usulsüzlük cezaları artırıldı. Ayrıca, yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya çıkarıldı ve başkasına ait POS cihazı ile IBAN kullanan işletmelere yönelik cezalar artırıldı.

Borsa kazançlarının vergilendirilmesi

Borsa kazançlarının vergilendirilmesi, daha sonra gelecek vergi paketlerinde yer alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konunun kamuoyunda tartışıldığını ve ilerleyen dönemde detaylı düzenlemelerin yapılacağını belirtti.