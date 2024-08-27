Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bir ay sonra açılacak yeni yasama döneminde birçok önemli gündem maddesiyle çalışmalara başlayacak. Bu dönemde, emekli maaş bağlama sistemine yönelik kapsamlı bir reformun da ele alınması planlanıyor. Reform kapsamında, emekli aylık bağlama formüllerinin gözden geçirilerek, karmaşık maaş sisteminin sadeleştirilmesi hedefleniyor.

Emekli maaş sisteminde değişiklikler yolda

Orta Vadeli Program'da belirtilen reform hedeflerine göre, mevcut emekli maaş bağlama sisteminde önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Bu reform çerçevesinde:

Prim esaslı kazanç dışı faktörler: Emekli maaşları hesaplanırken sadece prim esaslı kazançların değil, aynı zamanda çalışma gün sayısının da maaş üzerindeki etkisinin artırılması hedefleniyor.

Daha uzun çalışma ve daha yüksek maaş: Yeni düzenlemeyle birlikte, çalışanların sistemde daha uzun süre kalmaları teşvik edilecek ve bu da emeklilikte daha yüksek maaş almalarını sağlayacak.

Reformun emekliler ve çalışanlar üzerindeki etkileri

Yapılması planlanan bu reformlar, emekli maaşlarını etkileyen birçok faktörü yeniden şekillendirecek. Uzmanlar, bu değişikliklerin uzun vadede emeklilerin yaşam standartlarını artırabileceğini ve sistemin sürdürülebilirliğini güçlendirebileceğini belirtiyor. Aynı zamanda, çalışma hayatında aktif kalmak isteyen bireyler için de teşvik edici bir yapı oluşturulacak.

TBMM'nin yeni yasama döneminde emekli maaş bağlama sistemi dışında birçok kritik konu da gündeme gelecek. Ekonomik reformlar, vergi düzenlemeleri, sağlık ve eğitim alanındaki yenilikler gibi geniş bir yelpazede önemli yasalar üzerinde çalışılması bekleniyor.