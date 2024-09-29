Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde ekonomiyi ana gündem maddesi olarak belirledi. Meclis'in açılışında, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı sunum ve 2025 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri ön plana çıkacak.

Merkez Bankası Başkanı'nın sunumu

Meclis'in ilk haftasında, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yapacak. Sunumda, Türkiye ekonomisi, enflasyon, para politikası ve küresel gelişmelere ilişkin son ekonomik durum değerlendirilecek. Bu sunum, milletvekillerinin ekonomi konusundaki bilgi düzeylerini artırmak ve alacakları kararları desteklemek açısından önemli bir fırsat sunacak.

2025 yılı bütçe görüşmeleri

Meclis'in ekonomi gündeminin ikinci önemli başlığı ise 2025 yılı bütçesi olacak. Bütçe teklifinin ekim ayında Meclis’e sunulması planlanıyor. 2025 yılı bütçe kesin hesap kanunu için görüşmelerin öncelikle Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlaması bekleniyor. Kasım ayı itibarıyla Genel Kurul’da yapılacak görüşmelerin ise yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Meclis’in açılışı ve Başkan Kurtulmuş’un mesajları

TBMM, 1 Ekim Salı günü açılış oturumu ile yeni yasama dönemine merhaba diyecek. Meclis Genel Kurulu’ndaki açılış oturumunda tüm milletvekilleri hazır bulunacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni döneme ilişkin mesajlarını 30 Eylül’de yapacağı bir değerlendirme toplantısı ile paylaşacak.