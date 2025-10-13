17 Ekim Cuma günü TBMM’ye sunulacak 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaklaşık bir ay sürecek görüşmelerin ardından Genel Kurul’a taşınacak.

Bütçe süreci nasıl ilerleyecek?

Bütçe teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunulduktan sonra Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 22 Ekim’de komisyona sunum yapacak. Sunum sonrası komisyon üyeleri, bütçe üzerinde değerlendirme ve hazırlık yapmak üzere bir haftalık ara alacak.

Komisyonda bütçenin geneli 30 Ekim’de ele alınacak, ertesi gün bakanlıklar ve kamu kurumlarının bütçeleri görüşülecek. Komisyon görüşmeleri yaklaşık bir ay sürecek ve tamamlanmasının ardından bütçe teklifi Genel Kurul gündemine gelecek.

Trafik cezaları ve yasa teklifleri gündemde

TBMM Genel Kurulu, geçen hafta görüşmelerine başlayamadığı Karayolları Trafik Kanunu Teklifi’ni bu hafta ele alacak. 36 maddelik teklif, kırmızı ışık ve şerit ihlali, alkollü veya ehliyetsiz araç kullanımı, ambulansa yol vermeme ve trafikte cep telefonu kullanımı gibi konularda ciddi cezalar öngörüyor. Örneğin, ehliyetsiz araç kullananlar 40 bin lira, sahte plaka kullananlar ise 140 bin lira ceza ödeyecek.

Ayrıca, AKP tarafından TBMM’ye sunulan Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Vakıflar Kanunu’ndaki düzenlemeler de komisyonlarda görüşülecek.

Komisyonlar ve sunumlar

• İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu, 15 Ekim Çarşamba günü YÖK Başkanlığı tarafından “Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Faaliyetleri” sunumunu dinleyecek.

• AB Uyum Komisyonu ise aynı gün Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye-AB ilişkileri hakkında bilgilendirme alacak.

• Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bu hafta hangi gündemle toplanacağına dair TBMM Başkanlığı’ndan açıklama bekleniyor.

Partilerin grup toplantıları ise salı ve çarşamba günleri yapılacak. Yeni haftada TBMM’nin bütçe görüşmeleri ve önemli yasa teklifleri ile gündemi oldukça yoğun olacak.