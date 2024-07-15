Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan ve ÖTV indirimini içeren teklife göre, şarj edilebilir hibrit otomobiller için özel ÖTV oranları belirlendi. Bazı modellerde ÖTV oranının yüzde 80'den yüzde 30'a düşmesi bekleniyor.
ÖTV indirim teklifi TBMM'de
TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni kanun teklifi ile şarj edilebilir hibrit otomobiller için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının düşürülmesi öngörülüyor. Teklifin kabul edilmesi durumunda, Plug-in Hybrid (PHEV) otomobillerde ÖTV oranı yüzde 30’a kadar düşecek.
Yerli hibritler teşvikten yararlanamayacak
Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit model olan Toyota C-HR, bu teşvikten yararlanamayacak. Özpeynirci, ‘’Diğer yerli modeller için 2 yıldır matrah güncellemesi yapılmamışken, sadece ithal markaların teşvik edilmesi ilginç’’ diyerek durumu eleştirdi ve ÖTV indiriminden yararlanacak modelleri sıraladı.
ÖTV indirimi alacak modeller
Yüzde 80’den yüzde 30’a düşecek model
BYD Seal U DM-I
Yüzde 80’den yüzde 60’a düşecek modeller
BMW X1 xDrive30e
SKODA Kodiaq 1.5 TSI DSG
DS-9 E-TENSE 250
Henüz WLTP datası (menzil) kesinleşmemiş veya güncelleme ile bu teknik tanıma girebilecek ve ithali yapılabilecek diğer araçlar ise şunlar;
AUDI A3 PHEV
MG E-HS PHEV
CHERY PHEV
HYUNDAI Tucson
OPEL Astra PHEV
VOLKSWAGEN Golf PHEV