Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan ve ÖTV indirimini içeren teklife göre, şarj edilebilir hibrit otomobiller için özel ÖTV oranları belirlendi. Bazı modellerde ÖTV oranının yüzde 80'den yüzde 30'a düşmesi bekleniyor.

ÖTV indirim teklifi TBMM'de

TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni kanun teklifi ile şarj edilebilir hibrit otomobiller için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının düşürülmesi öngörülüyor. Teklifin kabul edilmesi durumunda, Plug-in Hybrid (PHEV) otomobillerde ÖTV oranı yüzde 30’a kadar düşecek.

Yerli hibritler teşvikten yararlanamayacak

Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit model olan Toyota C-HR, bu teşvikten yararlanamayacak. Özpeynirci, ‘’Diğer yerli modeller için 2 yıldır matrah güncellemesi yapılmamışken, sadece ithal markaların teşvik edilmesi ilginç’’ diyerek durumu eleştirdi ve ÖTV indiriminden yararlanacak modelleri sıraladı.

ÖTV indirimi alacak modeller

Yüzde 80’den yüzde 30’a düşecek model

BYD Seal U DM-I

Yüzde 80’den yüzde 60’a düşecek modeller

BMW X1 xDrive30e

SKODA Kodiaq 1.5 TSI DSG

DS-9 E-TENSE 250

Henüz WLTP datası (menzil) kesinleşmemiş veya güncelleme ile bu teknik tanıma girebilecek ve ithali yapılabilecek diğer araçlar ise şunlar;

AUDI A3 PHEV

MG E-HS PHEV

CHERY PHEV

HYUNDAI Tucson

OPEL Astra PHEV

VOLKSWAGEN Golf PHEV