AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve DBP milletvekillerine ait 10 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevk edildi.
Karma Komisyona AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı'nın iki dosyası sevk edilirken diğer dosyalar şu milletvekillerine ait:
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, DBP Batman Milletvekili Keskin Bayındır.