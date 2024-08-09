Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM'nin ziyaretçi girişlerine yönelik önemli bir yenilik duyurdu. Atay, Meclis'e gelen ziyaretçilerin daha rahat giriş yapabilmesi için yeni bir kapının yapıldığını ve bu kapının "Dikmen 2 No'lu" olarak adlandırıldığını belirtti. Yeni kapının, gelecek haftadan itibaren kullanıma açılacağı ifade edildi.

Yeni kapı ile gelen yenilikler neler?

Sermet Atay'ın yaptığı açıklamaya göre, mevcut Dikmen kapısının yanında yer alan otopark alanına inşa edilen yeni kapı, TBMM'nin beşinci giriş kapısı olacak. Bu düzenleme ile Çankaya ve Dikmen 1 No'lu kapılardan yapılan girişlerin azalması ve trafik yoğunluğunun hafiflemesi hedefleniyor. Özellikle, siyasi partilerin grup toplantılarının yapıldığı günlerde yaşanan yoğunlukta azalma sağlanacak.

Yeni kapının, araçla gelen ziyaretçilere rahatlık sağlaması ve Meclis içindeki trafik akışını iyileştirmesi bekleniyor. Ziyaretçiler, araçlarını yeni otopark alanına bırakıp, Dikmen 2 No'lu kapıdan giriş yapabilecekler.

Planlanan düzenlemeler nasıl?

Dikmen 2 No'lu kapının yapımıyla birlikte, TBMM yerleşkesinde yeni bir kontrol ve giriş noktası oluşturulmuş olacak. Ziyaretçiler bu kapıdaki güvenlik kontrollerinin ardından Meclis'in iç bölgelerine giriş yapabilecek. Sermet Atay, bu düzenlemenin TBMM içindeki trafiği azaltacağını ve ziyaretçilere daha konforlu bir giriş imkanı sunacağını belirtti.

Çankaya kapısının ise bakanlar ve milletvekillerinin girişleri için kullanılmaya devam edeceği duyuruldu.