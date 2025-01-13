2025 yılı itibarıyla TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yüzde 39 ile 44 arasında zam yaptı. En dikkat çeken artış ise Ankara-İstanbul hattında oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD), 2025 yılı itibarıyla yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatlarında önemli bir güncelleme yaptı. Yapılan açıklamaya göre, fiyat artışı, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir seviyede gerçekleştirildi. Ancak, yapılan zam oranları bilet fiyatlarında dikkat çekici bir artışa yol açtı.

Bugünden itibaren geçerli olacak yeni bilet fiyatları şöyle:

Ankara - İstanbul: Bilet fiyatı yüzde 44,4 oranında artarak 540 TL’den 780 TL’ye yükseldi.

Bilet fiyatı yüzde 44,4 oranında artarak 540 TL’den 780 TL’ye yükseldi. Ankara - Konya: Yüzde 44 zamla 250 TL’den 360 TL’ye çıktı.

Yüzde 44 zamla 250 TL’den 360 TL’ye çıktı. Ankara - Eskişehir: Bilet fiyatı yüzde 39 artarak 280 TL’den 390 TL’ye yükseldi.

Bilet fiyatı yüzde 39 artarak 280 TL’den 390 TL’ye yükseldi. Ankara - Sivas: Fiyat 550 TL’den 790 TL’ye çıkarıldı.

Fiyat 550 TL’den 790 TL’ye çıkarıldı. Konya - İstanbul: Bilet fiyatı 1140 TL’ye çıktı.

Bilet fiyatı 1140 TL’ye çıktı. İstanbul - Eskişehir: 505 TL olan bilet fiyatı 505 TL olarak güncellendi.

TCDD, fiyat artışlarının ardında enflasyon oranları ve işletme maliyetlerindeki artışları gerekçe gösterdi. Birçok vatandaş, artan bilet fiyatlarıyla birlikte seyahat bütçelerinin zorlanacağı görüşünde. TCDD, bilet fiyatlarındaki bu artışın Yüksek Hızlı Tren hatlarının sürdürülebilirliği için gerekli olduğunu belirtiyor.

Zamlar geçtiğimiz yıl da uygulanmıştı

Geçen yılın temmuz ayında da TCDD, Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 25,6 oranında bir zam yapmıştı. 2025’te yapılan yeni zam, bu artışla birlikte, seyahat maliyetlerinin giderek arttığını gösteriyor. Yüksek Hızlı Tren, hızlı ve konforlu ulaşım imkânı sunuyor olsa da, bilet fiyatlarındaki bu artış, vatandaşlar arasında tartışmalara yol açmaya devam ediyor.