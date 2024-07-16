TCDD, Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına yüzde 25.6 oranında zam yaparak son iki yılda toplamda sekizinci kez fiyatları artırdı. Bu artışlarla birlikte 2022'de 151 TL olan Ankara-İstanbul bileti, yüzde 360 zamla 540 TL'ye yükseldi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, vatandaşın sürekli artan bilet fiyatları ve garantilere ödenen yüksek miktarlardan olumsuz etkilendiğini belirtti.

İki yılda yüzde 360 artış

TCDD, 2022 yılında beş, 2023 yılında ise üç kez zam yaparak toplamda sekiz kez bilet fiyatlarını artırdı. Bu zamlar sonucunda Ankara-İstanbul bileti iki yıl içinde yüzde 360 artış gösterdi ve 540 TL'ye çıktı. Vatandaşlar, sürekli artan bu fiyatlardan dolayı büyük bir mağduriyet yaşıyor.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, zamların yanı sıra Ankara Gar işletmesine ödenen yüksek garantilere de dikkat çekti. "Vatandaş, ardı arkası kesilmeyen zamlarla mücadele ederken, dolar bazlı garantiler hız kesmeden ödenmeye devam ediyor" dedi.

7 yılda 67 milyon dolar ödendi

2017 yılında hizmete giren ve yapımcı firmaya 20 yıl 6 ay işletme hakkı verilen Ankara Garı'na 14 yıl yolcu garantisi verildiğini belirten Polat, garanti edilen yolcu sayısının sadece üçte birinin sağlandığını ifade etti. 7 yılda garanti edilen 39 milyon yolcuya karşılık sadece 13 milyon yolcu taşındı. Polat, "Hava, kara, demiryolu fark etmiyor. Bu garantiler 85 milyonun canını yakıyor ve yakmaya devam edecek" diye ekledi.

Polat, 2024 itibarıyla garanti yolcu sayısının 8 milyondan 10 milyona çıkacağını ve ödemelerin dolar bazında artacağını vurguladı.