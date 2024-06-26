Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) 2023 yılı mali raporunu gecikmeli olarak açıkladı. Rapor, geçen yılki zararında büyük bir artış olduğunu gösterdi. 2022'de 6.66 milyar TL olan net dönem zararı, 2023'te %70 artarak rekor seviyeye ulaştı.

2023 yılında TCDD'nin toplam geliri 5.33 milyar TL olurken, maliyetler 11.84 milyar TL olarak kaydedildi. Bu durum, kurumun zararının 6.51 milyar TL'ye yükselmesine neden oldu. Ayrıca, kurumun mali ve ticari borçlarında da dikkate değer bir artış yaşandı. 2023'te mali borçlar 3.90 milyar TL'ye, ticari borçlar ise 8.54 milyar TL'ye çıktı.

2018: 2.56 milyar TL

2019: 2.55 milyar TL

2020: 3.87 milyar TL

2021: 4.03 milyar TL

2022: 6.39 milyar TL