Gemiyi ziyarete gelen vatandaşlar ve öğrenciler, gemi hakkında görevliler tarafından detaylı bilgilendirildi. TCG Nusret Müze Gemisi'nin tarihini ve önemini öğrenen ziyaretçiler, gemide keyifli zaman geçirerek bol bol fotoğraf çektirdi.

TCG Nusret Gemisi'nin ziyarete açılmasıyla birlikte, Ayvalık bölgesi tarih ve denizcilik tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Gemiyi gezen herkes, Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli simgelerinden biri olan TCG Nusret'in anısını canlı bir şekilde hissedebiliyor.