Tarihe ilgi duyan ziyaretçilere kapılarını açacak olan yüzer müze, Didim Marina Gümrük İskelesi'nde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.30 saatleri arasında gezilebilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Çanakkale Deniz Savaşı’nın unutulmaz kahramanlarından biri olan Nusret Mayın Gemisi’nin anısını yaşatmak için 2011 yılında aslına uygun olarak yeniden inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, ziyaretçilerine tarihin derinliklerine yolculuk yapma fırsatı sunacak. Gemiye gelen ziyaretçilere, Çanakkale Deniz Muharebeleri, geminin yapım süreci ve savaş sırasında üstlendiği kritik rol hakkında detaylı bilgiler verilecek.

Geminin içinde, Çanakkale Savaşı’nı anlatan minyatürler ve kısa belgeseller de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Böylece ziyaretçiler, Nusret Mayın Gemisi’nin Çanakkale Savaşı’ndaki stratejik önemini ve tarihe nasıl yön verdiğini daha yakından öğrenme şansı bulacak.

Didim Kaymakamlığı’nın yaptığı açıklamada, "Çanakkale Savaşlarının kahramanı TCG Nusret müze gemimiz 4 Haziran 2024 tarihinde Didim Liman ziyaretinde bulunacaktır. Gemimiz Didim Marina Gümrük İskelesinde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.30 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açılacaktır" ifadeleri kullanıldı.