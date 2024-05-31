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İlçede eğitim gören öğrenciler de öğretmenleri eşliğinde gemiyi ziyaret etti.

Dünyanın ilk ve tek yüzer müze gemisi hakkında görevlilerden bilgi alan ziyaretçiler, gemide fotoğraf da çektirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun yapılan TCG Nusret Gemisi, Fethiye İskelesi'ne yanaştırıldı.

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