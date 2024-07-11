Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan yatırımcı toplantısında enflasyondaki ana eğilimin gerilediğini belirtti. Karahan, "Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensus var" dedi.

Makroekonomik iyileşmeler

Fatih Karahan, JPMorgan yatırımcı toplantısında yaptığı sunumda Türkiye ekonomisindeki makroekonomik verilerde iyileşmeye dikkat çekti. Mayıs 2023'ten bu yana kredi büyümesindeki yavaşlama, net ihracattaki artış, iç talepteki yavaşlama ve cari açıktaki normalleşme gibi faktörlerin altını çizdi. Ayrıca, Merkez Bankası rezervlerindeki artışa vurgu yaptı.

Dezenflasyon süreci ve sıkı para politikası

Türkiye'nin kalıcı bir dezenflasyon sürecinin eşiğinde olduğunu belirten Karahan, sıkı para politikasının devam ettiğini ifade etti. Son dönemdeki niceliksel ve makroihtiyati sıkılaştırma tedbirlerine değinerek, fazla likiditenin çeşitli araçlar kullanılarak sterilize edildiğini söyledi.

Finansal koşullar ve kredi büyümesi

Karahan, yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini ve finansal koşulların sıkı olmaya devam ettiğini kaydetti. Bireysel kredi büyümesindeki yavaşlamaya dikkat çekerken, TL kredilerin etkisiyle ticari kredi büyümesinin de önemli ölçüde gerilediğini aktardı. TL mevduatın payının yıl sonu hedefinin üzerinde gerçekleştiğini ve döviz rezervlerindeki hızlı artışı vurguladı.

Cari denge ve enflasyon

Cari denge iyileşmeye devam ederken, yurt içi talepte de normalleşme işaretleri görülüyor. Ülke risk primlerindeki düşüşe değinen Karahan, haziran ayında yıllık enflasyonun 3,8 puan azalarak yüzde 71,6'ya gerilediğini belirtti. Enflasyon göstergelerinin ana eğiliminin enflasyondaki yavaşlamaya işaret ettiğini söyledi.

Hizmet enflasyonu ve kira fiyatları

Hizmet enflasyonunda zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Karahan, öncü göstergelerin kira enflasyonunda yumuşamanın başladığını sinyal verdiğini kaydetti. Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensüs olduğuna dikkat çekerek, haziran ayında dezenflasyon döneminin başladığını bildirdi.