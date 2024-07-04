Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, talepte dengelenmenin başladığını fakat enflasyon konusunda hala önemli adımlar atılması gerektiğini belirterek, para politikasında sıkı duruşun sürdürüleceğini açıkladı.

Reuters’a konuşan Karahan, "Sıkılığı koruyarak verilerin ve beklentilerin dezenflasyon patikamız doğrultusunda oluşmasını bekleyeceğiz. Henüz bu doğrultuda kat edecek mesafemiz olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Enflasyonda kalıcı düşüş hedefleniyor

"Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş görmek istiyoruz" diyen Karahan, enflasyonu düşürme konusunda son derece kararlı olduklarını vurguladı. Enflasyon, Mayıs ayında yüzde 75,45 ile 2022 sonundan beri en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından, Haziran ayında yıllık bazda düşüşe geçti. Çarşamba günü açıklanan verilere göre, TÜFE yıllık yüzde 71,60'a gerilerken, aylık fiyat artışı Haziran’da yüzde 2’nin altına düştü.

Tek bir veriyle sağlıklı çıkarım yapılmaz

Karahan, talepte dengelenme belirtilerinin fiyatlara da yansımaya başladığını ancak tek bir veri üzerinden sağlıklı çıkarım yapmanın mümkün olmadığını belirtti. "Oynaklığın yüksek seyrettiği bu dönemde tek bir veri üzerinden çıkarım yapmak sağlıklı olmaz" diyen Karahan, Merkez Bankası'nın kararlılık ve ihtiyatla hareket ettiğini söyledi.

Uzman ekonomistler Karahan'ın açıklamalarını nasıl değerlendirdi?

Ekonomistlere göre, "Karahan'ın para politikasındaki sıkılığı koruma yönündeki kararlılığı, enflasyonla mücadelede önemli bir adım. Fakat sıkı para politikalarının ekonomik büyümeyi yavaşlatma potansiyelinin olduğunun da göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca Karahan'ın tek bir veri üzerinden çıkarım yapmanın sağlıklı olmayacağına dair vurgusu, Merkez Bankası’nın daha kapsamlı ve temkinli bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor."