Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın geri kalanında enflasyon hedeflerini tutturabileceklerinden emin olmadan erken faiz indirimlerinden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Bloomberg'e verdiği röportajda, politika faizinde yapılacak adımların 2025 ve sonrasında enflasyon hedeflerine ulaşmak için planlanması gerektiğini belirtti.

Karahan: "Temkinli yaklaşım şart"

TCMB Başkanı Fatih Karahan, faiz indirimi zamanlaması konusunda temkinli bir yaklaşım gerektiğini belirtti. Enflasyonun haziran ayında düşmeye başlamasına rağmen, iç talebin zayıflaması ve enflasyon beklentileri ile TCMB tahminleri arasındaki farkın devam etmesi, politika yapıcıları için dikkat gerektiriyor.

Enflasyon yüzde 9'a düşecek

Karahan, TCMB'nin 2025 sonunda enflasyonu yüzde 14'e ve 2026 sonunda yüzde 9'a düşüreceği hedeflerini koruduğunu belirtti. Hanehalkı ve firmalar arasındaki enflasyon beklentilerindeki farkın azaltılması gerektiğini vurgulayan Karahan, bu sürecin enflasyonun daha fazla düşmesine katkı sağlayacağına inanıyor.

İhracat kötü etkileniyor, enflasyon beklentileri düşüyor

TCMB'nin sıkı para politikasının Türk lirasının reel değer kazanmasına yol açtığını belirten Karahan, bu durumun ihracatı olumsuz etkilese de enflasyon beklentilerini düşürdüğünü ifade etti. Ayrıca, rezervlerin artırılması ve döviz yükümlülüklerinin azaltılması hedefleri doğrultusunda politikalarının şekillendiğini vurguladı.

Karahan, gelecek ay Ankara'da TCMB'nin enflasyon raporu sunumunu gerçekleştireceğini duyurdu ve politika yapımında şeffaflığın önemini vurguladı. Önümüzdeki dönemde, TCMB'nin iç talebi kontrol altında tutmak ve enflasyonu düşürme çabalarını sürdürmesi bekleniyor.