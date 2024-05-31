Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, finansal istikrarın sağlanması adına önemli adımların atıldığını belirtti. Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikasının devam ettiğini vurgulayan Karahan, bu politikanın piyasa mekanizmasının daha etkin işlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Makroihtiyati politikaların güncellenmesi

Karahan, makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesi kapsamında menkul kıymet tesisi uygulamasının yürürlükten kaldırıldığını ve bu politikanın devam edeceğini belirtti. Bu önlemlerin finansal istikrarı desteklemeye yönelik olduğunu vurgulayan Karahan, piyasa mekanizmasının etkinliğinin artırılması için çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Finansal piyasalara etkileri

Başkan Karahan, sıkı para politikası duruşunun ve makroihtiyati politikaların finansal piyasalara hızlı bir şekilde yansıdığını ifade etti. Türk lirası kredi faizlerinin düşmesinin iç talepteki dengelenme sürecine katkı sağladığını belirten Karahan, yabancı para kredilerdeki büyümeyi sınırlamak için tedbirler alındığını söyledi.

Güven artışı ve iyileşme

Karahan, politikalara olan güvenin artması ve olumlu beklentilerin ülke risk priminde iyileşmeye yol açtığını belirtti. Reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borçlarını yenileme konusunda başarılı olduğunu dile getiren Karahan, bankacılık sisteminin güçlü likidite ve sermaye yapısının finansal istikrarın sürmesine katkı sağlayacağını söyledi.