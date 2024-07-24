Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Saudi Fund for Development (SFD) ile 2023 yılında gerçekleştirilen 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı. Bu adım, TCMB'nin rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülükleri azaltma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Dış yükümlülüklerin azaltılması

Merkez Bankası, uluslararası depo alım işlemlerini gözden geçirerek dış yükümlülüklerini azaltmayı hedefliyor. Bu çerçevede, 5 milyar dolarlık anlaşmanın sonlandırılmasıyla birlikte dış yükümlülüklerde yaklaşık 7 milyar dolarlık bir iyileşme sağlandı.

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerini gözden geçirmektedir. Bu kapsamda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar ABD doları tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmıştır."

Rezerv yönetimi stratejisi

TCMB, rezerv yönetiminde daha etkin bir strateji izleyerek dış yükümlülükleri minimize etmeyi amaçlıyor. Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla önemli ekonomik iyileşmeler sağlandığı belirtildi.