Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderdiği resmi yazıyla kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk lirası (TL) swap işlemlerine 25 Temmuz itibarıyla son vereceğini bildirdi. Bu adım, TCMB'nin döviz ve altın swap ihalelerine yönelik yeni stratejileriyle örtüşüyor.

Kotasyon yöntemiyle swap işlemlerine son verilmesi

TCMB, bankalara gönderdiği ve Reuters tarafından görülen belgede, "... Kotasyon yöntemi ile gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap piyasası işlemlerine 25 Temmuz tarihinden itibaren son verilmiştir" ifadesine yer verdi.

Döviz ve altın swap ihaleleri

TCMB, döviz ve altın swap ihalelerine başlama planlarını dün açıkladı. Yerel seçimlerden bu yana TL likidite fazlasını azaltmak için spotta döviz alımı içeren ihaleler açmayan TCMB, bu süreçte 80 milyar doları aşan rezerv birikimi yaptı. 2023 yılında lokal bankalarla yaptığı swap işlemleri 64.5 milyar dolara ulaşırken, altın için yapılan işlemler pazartesi günü sıfıra inmiş, dövizde ise sadece 140 milyon dolarlık bakiye kalmıştı.

Swap işlemleri ve piyasa dinamikleri

Piyasalarda, TCMB'nin döviz veya altın satımı içeren ilk swap ihalesinin ne zaman açılacağı yakından takip ediliyor. TCMB'nin yeni swap stratejisi, TL'nin değerini korumak ve piyasalarda istikrar sağlamak amacıyla atılan önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

TCMB'nin rezerv yönetimi ve likidite stratejisi

TCMB'nin bu hamlesi, rezerv yönetimi ve likidite stratejileriyle uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Swap işlemlerine son verilmesi, TCMB'nin döviz ve altın swap ihalelerine odaklanarak piyasalardaki döviz likiditesini yönetme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Döviz ve altın swap ihaleleri

Piyasalarda, TCMB'nin döviz ve altın swap ihalelerinin ne zaman başlayacağı ve bu ihalelerin piyasa dinamikleri üzerindeki etkileri merakla bekleniyor. Döviz ve altın swap ihaleleri, TL'nin değerini koruma ve piyasa istikrarını sağlama açısından önemli bir rol oynayacak.