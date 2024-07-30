Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Temmuz 2024 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı. Toplantı özetinde, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulların sağlanacağı vurgulandı. TCMB, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini dikkate alarak ihtiyatlı duruşunu sürdüreceğini belirtti.

Para Politikası Kurulu'nun kararları

TCMB'nin 23 Temmuz tarihli PPK toplantısında, para politikası kararlarının enflasyonun ana eğilimini düşürecek şekilde belirleneceği açıklandı. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini göz önünde bulundurarak, enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak koşulları oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda, politika faizinin sabit tutulmasına karar verildi.

Enflasyon ve parasal sıkılaştırma

PPK özetinde, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" ifadesi yer aldı. Enflasyonda bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı belirtildi. TCMB, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yineledi.

Likidite ve sterilizasyon araçları

PPK özetinde, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının makroihtiyati adımlarla destekleneceği vurgulandı. Likidite koşullarının yakından izlendiği ve sterilizasyon araçlarının gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacağı ifade edildi. Ayrıca, altın ve döviz karşılığında Türk lirası sterilizasyonu yapılabilmesi amacıyla yeni swap ihale işlemlerinin duyurulduğu belirtildi.

Veriye dayalı ve şeffaf kararlar

TCMB, enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeleri yakından takip edeceğini ve fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm araçlarını kararlılıkla kullanacağını belirtti. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almayı sürdürecek.