Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Kasım 2024 cari denge verilerine göre, 3 milyar dolar açık vermesi beklenen cari denge, 2,9 milyar dolar açık vererek piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti. Beş aydır fazla veren cari işlemler dengesi, altın ve enerji hariç 3,4 milyon dolar fazla vermesine rağmen, toplamda altı ay sonra tekrar açık verdi.

Yıllık cari açık 7,4 milyar dolara ulaştı

Yıllık bazda cari açık, Kasım 2024 itibarıyla 7,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 54,6 milyar dolara ulaştı.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler: 3,7 milyar dolar Taşımacılık hizmetleri: 1,3 milyar dolar Seyahat kaleminden net gelirler: 2,6 milyar dolar

3,7 milyar dolar

Doğrudan yatırımlarda net girişler 582 milyon dolar oldu

Doğrudan yatırımlar kaleminde, Kasım ayında net giriş 582 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları: 1,1 milyar dolar

Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları: 557 milyon dolar

Portföy yatırımlarında 1,2 milyar dolar giriş yaşandı

Kasım ayında portföy yatırımları, 1,2 milyar dolar net giriş kaydetti. Bu gelişme, Türkiye’nin uluslararası finansal piyasalarla olan etkileşiminin devam ettiğini gösterdi.