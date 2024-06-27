Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının tarihlerinde değişiklik yaparak yeni tarihleri duyurdu.

TCMB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 Temmuz ve 22 Ağustos olarak planlanan PPK toplantılarının, Başkan Dr. Fatih Karahan’ın G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na katılımı nedeniyle 23 Temmuz ve 20 Ağustos'a alındığı bildirildi.

Başkan Dr. Fatih Karahan’ın katılacağı uluslararası etkinliklerin etkisiyle yapılan bu tarih değişiklikleri, yatırımcıların dikkatini çekti.