Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, 8 hafta süren yükseliş trendine ara vererek 28 Haziran itibarıyla 4 milyar 712 milyon dolar azaldı. Toplam rezervler 142 milyar 910 milyon dolara gerilerken, brüt rezervler 84 milyar 833 milyon dolar, altın rezervleri ise 58 milyar 77 milyon dolar seviyesine indi.

Net uluslararası rezervler de azaldı

Net uluslararası rezervler de 5 milyar 452 milyon dolarlık düşüşle 39 milyar 397 milyon dolara geriledi. Bu düşüş, piyasalarda ekonomik belirsizlik ve endişe yarattı.

Düşüşün nedenleri merak ediliyor

Rezervlerdeki bu ani düşüşün nedenleri henüz net olarak açıklanmadı. Ancak, uzmanlar döviz kurlarındaki dalgalanmalar, dış borç ödemeleri ve altın fiyatlarındaki düşüş gibi faktörlerin etkili olabileceğini belirtiyor.

Ekonomiye etkileri endişe kaynağı

TCMB rezervlerindeki azalma, Türk Lirası'nın değer kaybı ve enflasyon gibi ekonomik sorunları tetikleyebilir. Ayrıca, Türkiye'nin dış borçlarını ödeme gücünü de zayıflatabilir.