Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, brüt döviz rezervlerinde yeniden artış kaydedildi. TCMB'nin brüt döviz rezervleri, geçen hafta 153,8 milyar dolara yükselerek önceki hafta kaydedilen 148,4 milyar dolarlık seviyeyi aştı.

Brüt rezervlerdeki artış

TCMB'nin brüt rezervleri, bir hafta içinde 5,4 milyar dolarlık bir artış gösterdi. Bu artış, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini güçlendirme çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Brüt rezervlerdeki bu artış, Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı direncini artırma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Net rezervlerdeki durum

Net rezervler de aynı dönemde önemli bir artış gösterdi. Geçen hafta 43,6 milyar dolar olan net rezervler, 47,7 milyar dolara yükseldi. Net rezervlerdeki bu artış, döviz piyasalarındaki istikrarı desteklemek ve ekonomik güveni artırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Swap hariç net rezervlerde hızlı toparlanma

Swap hariç net rezervler tarafında hızlı bir toparlanma dikkat çekti. 18 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler 22,2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam 18,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Bu toparlanma, Türkiye ekonomisinin dış finansman kaynaklarına olan bağımlılığının azalması ve daha sürdürülebilir bir rezerv yapısının oluşturulması açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.