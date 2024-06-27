Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Haziran haftasında toplam rezervlerinde büyük bir artış kaydetti. TCMB'nin verilerine göre, toplam rezervler önceki haftaya göre 1 milyar 321 milyon dolar artarak 147 milyar 622 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, Merkez Bankası rezervlerinin üst üste 8. haftasında da artış göstermesiyle dikkat çekiyor. Söz konusu dönemde toplam rezerv artışı ise 23 milyar 542 milyon dolara çıktı.

Brüt ve altın rezervlerindeki artış

Brüt rezervler, 62 milyon dolarlık bir artış göstererek 88 milyar 433 milyon dolardan 88 milyar 495 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 259 milyon dolar artarak 57 milyar 868 milyon dolardan 59 milyar 127 milyon dolara çıktı. Bu artışlar, TCMB'nin rezerv yönetimindeki başarısını ve küresel piyasalardaki stratejik hamlelerini gözler önüne seriyor.

Net uluslararası rezervlerde düşüş

Buna karşın, net uluslararası rezervler aynı dönemde 2 milyar 147 milyon dolar azalarak 46 milyar 996 milyon dolardan 44 milyar 849 milyon dolara geriledi. Bu düşüş, uluslararası finansal yükümlülüklerin artması veya döviz satışları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanmış olabilir.

Detaylı analiz

21 Haziran itibarıyla toplam rezervlerde yaşanan bu artışın ardında, döviz ve altın piyasalarındaki dalgalanmalar, uluslararası ticaret hacimlerindeki değişimler ve TCMB'nin para politikalarındaki stratejik adımlar yer alıyor. Özellikle altın rezervlerindeki önemli artış, küresel ekonomik belirsizlikler karşısında güvenli liman olarak görülen altına olan talebin artmasından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini artırma politikası, ekonomik istikrarı sağlama ve uluslararası piyasalarla uyumu artırma amacı taşıyor.