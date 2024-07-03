Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun yinelendiği belirtildi. Toplantıda, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkileri göz önünde bulundurularak politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği ifade edildi.

Sıkı para politikası vurgulandı

PPK özetinde, enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği vurgulandı. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı ifade edildi. TCMB, bu kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme sağlayarak dezenflasyonun yılın ikinci yarısında tesis edileceğini belirtti.

KKM'de faizler belirgin şekilde gerile

PPK özetinde, likidite gelişmeleri ve Dövizden Dönüşümlü KKM hesaplarından Türk lirası mevduata geçen hesaplarda faizlerin belirgin şekilde gerilediği, bu durumun Türk lirası mevduat faizleri üzerinde etkili olduğu belirtildi. Türk lirası mevduat faizleri 24 Mayıs haftasından bu yana 191 baz puan azalarak, 21 Haziran itibarıyla yüzde 56,15 seviyesine geriledi. Aynı dönemde Türk lirası ticari kredi faizleri 43 baz puan artarak yüzde 63,13 seviyesinde oluştu.

Kredi ve iç talep yakından izleniyor

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği belirtilen özet, atılan parasal ve miktarsal sıkılaşma adımları ile Türk lirası kredi büyümesindeki yavaşlamanın devam ettiğini, yabancı para kredi büyümesinin ise gerilediğini kaydetti. Bireysel kredilerin 4 haftalık büyüme oranlarının ortalamasının 17 Mayıs haftasından bu yana artarak 21 Haziran itibarıyla yüzde 2,91 seviyesine geldiği ifade edildi. Bu artışın temelde ihtiyaç kredisi büyüme oranının yüzde 2,70’den yüzde 3,48’e ve bireysel kredi kartları bakiyesinin yüzde 1,12’den yüzde 3,36 seviyesine yükselmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Rezervler ve CDS

TCMB'nin brüt uluslararası rezervleri, önceki PPK toplantı haftasından bu yana 5,38 milyar ABD doları artarak 21 Haziran itibarıyla 147,6 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 26 Haziran itibarıyla 279 baz puan seviyesine yükseldi. Türk lirasının 1 ay vadeli kur oynaklığı 26 Haziran itibarıyla yüzde 14,52 seviyesine, 12 ay vadeli kur oynaklığı ise yüzde 24,25 seviyesine yükseldi.

Enflasyon beklentileri

Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre enflasyon beklentilerinin tüm vadelerde düşüş gösterdiği ifade edildi. On iki ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 31,8'e, yirmi dört ay sonrasına ilişkin beklenti ise yüzde 20,3 seviyesine geriledi. Cari yıl ve gelecek yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentileri sırasıyla yüzde 43,5 ve yüzde 25,5 olarak gerçekleşti. Beş yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 11,6 seviyesine geriledi.