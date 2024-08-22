Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 16 Ağustos haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar artışla 152 milyar 915 milyon dolara çıktı.
Döviz ve altın rezervlerinde artış
16 Ağustos itibarıyla TCMB'nin brüt döviz rezervleri 1 milyar 816 milyon dolar artarak 94 milyar 146 milyon dolara yükseldi. Bir önceki hafta bu rakam 92 milyar 330 milyon dolar seviyesindeydi.
Aynı dönemde altın rezervleri ise 866 milyon dolar artışla 58 milyar 769 milyon dolara ulaştı. 9 Ağustos'ta bu rakam 57 milyar 903 milyon dolar olarak kaydedilmişti.
Toplam rezervlerde güçlenme
Bu gelişmelerle birlikte, TCMB'nin toplam rezervleri bir önceki hafta olan 150 milyar 233 milyon dolardan 152 milyar 915 milyon dolara yükseldi. Döviz rezervlerindeki artış, küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen Merkez Bankası'nın döviz stoklarını artırmaya devam ettiğini gösteriyor.
2023 yılının Ocak ayından bu yana kaydedilen rezerv verileri ise şöyle:
TCMB Rezervleri (Milyon Dolar) - Ocak 2023 - Ağustos 2024
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|27.01.2023
|50.933
|76.206
|127.139
|24.02.2023
|49.190
|71.980
|121.170
|31.03.2023
|52.176
|70.247
|122.423
|28.04.2023
|46.413
|68.471
|114.884
|26.05.2023
|41.939
|56.519
|98.458
|27.06.2023
|41.432
|67.155
|108.587
|28.07.2023
|41.425
|72.349
|113.774
|25.08.2023
|41.344
|75.955
|117.299
|29.09.2023
|40.629
|81.575
|122.203
|27.10.2023
|44.148
|82.412
|126.560
|24.11.2023
|45.496
|90.997
|136.493
|22.12.2023
|47.896
|97.557
|145.453
|29.12.2023
|48.231
|92.830
|141.061
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|21.06.2024
|59.127
|88.495
|147.622
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|12.07.2024
|59.451
|94.345
|153.796
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|26.07.2024
|56.104
|91.907
|148.011
|02.08.2024
|57.895
|92.491
|150.386
|09.08.2024
|57.903
|92.330
|150.233
|16.08.2024
|58.769
|94.146
|152.915