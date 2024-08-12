Anlaşma, iki ülkenin merkez bankaları arasında döviz kurlarını yansıtacak şekilde 56 milyar TL veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkan tanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kore Merkez Bankası arasında yapılan swap anlaşması, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee tarafından imzalandı. Anlaşma, iki ülke arasındaki mali iş birliğini derinleştirmeyi ve ikili ticareti teşvik etmeyi amaçlıyor. Swap anlaşması, 56 milyar TL veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimlerinin değişimini kapsıyor ve bugünden itibaren 3 yıl süreyle geçerli olacak. Ayrıca, tarafların mutabakatıyla bu süre uzatılabilecek.

İkili ticaret ve ekonomik iş birliği güçleniyor

Swap anlaşması, Türkiye ve Kore arasındaki ticaretin daha istikrarlı ve güvenli bir zeminde ilerlemesini sağlıyor. Yerel para birimlerinin takası yoluyla gerçekleştirilecek bu anlaşma, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirecek ve döviz kuru riskini minimize ederek ekonomik iş birliğini artıracaktır.

Merkez bankaları arasındaki iş birliği derinleşiyor

Anlaşmanın imzalanması, iki ülkenin merkez bankaları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. TCMB ve Kore Merkez Bankası, bu tür iş birliklerinin gelecekte de devam edeceğini ve her iki ülke ekonomisi için olumlu sonuçlar doğuracağını öngörüyor.