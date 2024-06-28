Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkındaki Tebliğ'de değişiklik yaparak, kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğü düzenlemesine son verdi. TCMB'nin bu düzenlemeye dair tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğin detayları

TCMB'nin aldığı karar doğrultusunda, bankaların kaldıraç oranına göre zorunlu karşılık tesis etmelerini öngören "Zorunlu Karşılıklarda Farklılaşma" başlıklı bölüm yürürlükten kaldırıldı. Bu düzenleme, 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in (Sayı: 2013/15) 10'uncu maddesinin iptal edilmesiyle gerçekleşti. Tebliğ, 21 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yürürlükten kaldırılan madde

Yürürlükten kaldırılan 10'uncu madde, bankaların kaldıraç oranına göre ek zorunlu karşılık yükümlülüklerini belirliyordu. Bu oran, bankaların pasif toplamı, gayri nakdi kredi ve yükümlülükler, taahhütler ve türev finansal araçlar gibi çeşitli kalemlerin toplamı üzerinden hesaplanıyordu.

Zorunlu karşılık hesaplamaları

Bu maddeye göre, kaldıraç oranı belirli aralıkların altında kalan bankalar, ek zorunlu karşılık tesis etmek zorundaydı. Örneğin, 2013 yılının son üç aylık dönemi için kaldıraç oranı %3'ün altında olan bankalar, ilave olarak 2 puan zorunlu karşılık tesis ediyordu. Bu oran, takip eden yıllarda ve dönemlerde değişiklik gösterebiliyordu.

Bankalar için yeni dönem

Bankalar, kaldırılan bu düzenleme sonrasında kaldıraç oranına dayalı ek zorunlu karşılık yükümlülüğünden kurtulmuş oldu. Yeni dönemde, bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri TCMB'nin belirlediği diğer kriterlere göre devam edecek.