Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayında ihracat reeskont kredileri üzerinden döviz alımı yapmadı. Bu durum, 2013 yılından beri yayınlanan verilerde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Reeskont kredilerinde döviz alımında düşüş

TCMB verilerine göre, Mart ayından itibaren ihracat reeskont kredileri aracılığıyla yapılan aylık döviz alımlarında düşüş gözlemleniyordu. Nisan ayında bu düşüş 98 milyon dolara kadar gerilemiş, Haziran ayında ise 103 milyon dolarlık bir alım gerçekleşmişti.

2020 ve 2021'de yoğunlaşan alımlar:

Reeskont kredileriyle döviz alımları, özellikle 2020 ve 2021 yıllarında yoğunlaşmıştı. Temmuz 2020'de bu yöntemle yapılan döviz alımı 3,1 milyar dolarla zirveye ulaşmıştı.

TCMB'nin yeni politikaları mı?

Temmuz ayında reeskont kredileriyle döviz alımı yapılmaması, TCMB'nin döviz rezervlerini artırma politikasında bir değişiklik olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Bu durum, piyasalar tarafından yakından takip edilecek ve gelecekteki döviz kuru politikaları hakkında ipuçları verebilir.