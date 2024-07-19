Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Temmuz'da gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Bu karar, ekonomistlerin genel beklentileriyle örtüşüyor.

Ekonomistlerin beklentileri

AA Finans tarafından yapılan ankete katılan 15 ekonomistin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit tutacağını öngörmüştü.

Yıl sonu tahminleri

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Bazı ekonomistler yıl sonunda faizin yüzde 40'a kadar düşebileceğini tahmin ederken, bazıları ise yüzde 50 seviyesinde kalacağını düşünüyor.

Piyasaların tepkisi

Kararın açıklanmasının ardından piyasalarda sınırlı bir hareketlilik gözlendi. Türk Lirası, dolar karşısında yatay bir seyir izlerken, Borsa İstanbul'da da önemli bir değişiklik olmadı.

Gelecek dönem beklentileri

TCMB'nin gelecek dönemde izleyeceği para politikası, enflasyonun seyrine ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olacak. Uzmanlar, TCMB'nin enflasyonu kontrol altına almak için sıkı para politikasını sürdürmesi gerektiğini belirtiyor.