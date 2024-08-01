Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemindeki likidite fazlasını kontrol altına almak için yeni bir hamleye hazırlanıyor. Likidite sterilizasyonu amacıyla, ihtiyaç duyulması halinde gün içinde ek TL depo ihaleleri açılabileceği bildirildi. Bu adım, TCMB'nin bankalara gönderdiği yazı ile duyuruldu.

TCMB, bankalara gönderdiği yazıda, ihtiyaç duyulması halinde gün içinde 11:00-11:30 saatlerindeki TL depo ihalelerine ek olarak, başka saatlerde de TL depo ihaleleri açabileceğini belirtti. Bankacılık sisteminde 30 Temmuz'da görülen 347,5 milyar TL'lik likidite fazlası, Mayıs ayından bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Faiz kararında likidite vurgusu

TCMB, son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı metninde, likidite sterilizasyonuna yönelik çalışmaların süreceğini belirtmişti. Toplantı karar metninde, kredi büyümesi ve kompozisyonunun makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek şekilde yabancı para kredilere yönelik ek önlemler alındığı hatırlatıldı. TCMB, kredi ve mevduat piyasalarında beklenmeyen gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla desteklenmeye devam edileceğini vurguladı.