Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranını yüzde 50'de sabit tuttu. Bu karar sonrası döviz kurları yakından takip edilmeye başlandı. Dolar ve Euro fiyatları, yatırımcılar ve iş insanları için büyük önem taşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın döviz alımlarıyla rezervleri güçlendirdiğini ve bu alımlar olmasaydı dolar kurunun 20'li rakamlara düşebileceğini belirtmişti. Bu açıklama, döviz piyasalarında dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın likidite tedbirleri

TCMB'nin faiz kararının yanı sıra likidite fazlasının sterilize edilmesi için çeşitli adımlar atılacağı belirtildi. Kur korumalı mevduattan (KKM) çıkışın hızlandırılması, gecelik faizin gevşetilmesi ve döviz kredilerinde sınırlandırma gibi tedbirler devreye alınacak.

24 Mayıs 2024 güncel döviz kurları

Dolar: Saat 08.40 itibarıyla doların alış fiyatı 32.1985 TL, satış fiyatı ise 32.2177 TL.

Saat 08.40 itibarıyla doların alış fiyatı 32.1985 TL, satış fiyatı ise 32.2177 TL. Euro: Aynı dakikalarda Euro’nun alış fiyatı 34.8099 TL, satış fiyatı ise 34.8477 TL.

Döviz Kurları ve piyasa beklentileri

Merkez Bankası'nın faiz oranını sabit tutma kararı ve ardından açıklanan likidite tedbirleri, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlere neden oldu. Yatırımcılar ve piyasa analistleri, bu gelişmeleri dikkatle izleyerek, döviz fiyatlarının nasıl şekilleneceğine dair beklentilerini güncelliyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor

TCMB'nin faiz oranını sabit bırakması ve likidite yönetimiyle ilgili attığı adımlar, döviz kurlarını etkiledi. Dolar ve Euro fiyatlarındaki değişimler, önümüzdeki günlerde de yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam edecek.