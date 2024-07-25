Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Temmuz ile biten haftaya ait Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Açıklanan verilere göre, TCMB'nin toplam rezervleri 114 milyon dolar artarak 153 milyar 910 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 350 milyon dolar artarak 94 milyar 345 milyon dolardan 94 milyar 695 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise aynı dönemde 237 milyon dolar azalarak 59 milyar 451 milyon dolardan 59 milyar 214 milyon dolara geriledi.

Döviz ve altın rezervleri

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki artış, brüt döviz rezervlerinin 350 milyon dolar artarak 94 milyar 695 milyon dolara ulaşmasıyla dikkat çekti. Ancak, altın rezervleri 237 milyon dolar azalarak 59 milyar 214 milyon dolara düştü. Bu değişimler, TCMB'nin toplam rezervlerinin hafif bir artış göstermesine neden oldu.

Ekonomik değerlendirme

TCMB'nin rezervlerindeki bu küçük artış, ekonomik dengeler açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Döviz rezervlerindeki artış, uluslararası piyasalarda Türkiye'nin döviz likiditesi açısından bir nebze olsun rahatlama sağlarken, altın rezervlerindeki düşüş bu rahatlamanın sınırlı kalmasına neden oldu.