Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları bir önceki aya göre %1,64 artarken, yıllık enflasyon %3,85 puan düşerek %71,60 seviyesine geriledi.

Hizmet grubunda sınırlı artış, diğer gruplarda düşüş

TCMB raporunda, yıllık enflasyonun hizmet grubunda sınırlı bir artış yaşanırken, diğer tüm gruplarda gerileme kaydettiği belirtildi. Hizmet grubunda aylık fiyat artışları önceki aya göre yavaşlasa da, kira ve lokanta-otel alt gruplarında artış devam etti.

Dayanıklı mallarda uzun bir aradan sonra ilk düşüş

Dayanıklı mal fiyatları, döviz kurundaki istikrar, iç talep gelişmeleri ve otomobildeki indirim kampanyalarının etkisiyle Haziran ayında uzun bir aradan sonra ilk kez geriledi. Gıda grubunda aylık fiyat artışı önceki aya yakın seviyede gerçekleşti.

Enerji fiyatlarında şebeke suyu belirleyici oldu

Enerji grubundaki fiyat artışında ise akaryakıttaki indirimlere rağmen şebeke suyu fiyatları belirleyici oldu. Üretici fiyatları aylık artışı yavaşlamaya devam ederken, yıllık üretici enflasyonu yüksek baz etkisiyle önemli ölçüde geriledi.

Temel mal enflasyonu yavaşladı, otomobil fiyatları düştü

Haziran ayında temel mal grubu yıllık enflasyonu %50,62 seviyesine geriledi. Dayanıklı mallar (altın hariç) fiyatları 2021 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez düşüş gösterdi. Otomobil fiyatları da bu düşüş trendine katıldı.

Gıda fiyatlarındaki artış kısmen yavaşladı

Gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatları Haziran ayında %1,78 oranında artarken, yıllık enflasyon %68,08 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle sebze fiyatları başta olmak üzere taze meyve sebze fiyatları haziran ayında yüksek bir artış kaydetti.