BANGUİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kesilen büyükbaş kurbanlıklar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.



"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla vekalet yoluyla kurban kesimini tamamlayan TDV gönüllüleri, başkent Bangui'nin 20 bölgesinde faaliyet yürüttü.

Gece gündüz demeden ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan ekip, yolların çamur olması nedeniyle ulaşımın güçleştiği orman içindeki mahallelere bazen motosiklet yardımıyla kurban eti götürdü.

TDV gönüllüleri, 3 Kur'an kursu ve 21 bin aileye kurban eti dağıtarak onlara "bayram sevinci" yaşattı.

- "Ne bizler Afrika'yı ne de Afrika bizi unutmayacaktır"

TDV ekip lideri İbrahim Özkan, AA muhabirine, kendisi ve ekipteki arkadaşlarının hiçbir beklentileri olmadan, sadece mazlum insanlara yardım etmek için aktarmalı olarak 24 saati aşan uçak yolculuğunun ardından Orta Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştıklarını söyledi.

Buradaki insanların içinde bulunduğu yokluğu ve zor şartları gördüklerini aktaran Özkan, kesilen kurbanlardan elde edilen etleri dağıtarak onlara yardımcı olduklarını kaydetti.

Özkan, mazlumlara destek olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türk halkı olarak nerede bir mağdur ve mazlum görsek gider ona yardım ederiz. Buradaki muhtaç insanlara yardım edebilmek için ekibimizle uzun süren yolcuklar yaparak Bangui'ye geldik. Buradaki insanların durumunu yerinde gördük. İnsanlar burada maddi zorluklar yaşıyor ve yeterli beslenemiyor. Bu nedenle TDV olarak bizler, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde vekalet yoluyla kestiğimiz kurban etlerini Bangui'nin 20 bölgesindeki 3 Kur'an kursu ve 21 bin yardıma muhtaç aileye dağıttık. İnsanları mutlu etmenin sevincini yaşadık."

Hayırseverlerin buradaki mazlumların hayır dualarını aldığını belirterek, "Buradaki topluma dağıttığımız etler vasıtasıyla Türk insanının her zaman mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu aktardık. Allah milletimizden razı olsun. Ne bizler Afrika'yı ne de Afrika bizi unutmayacaktır." dedi.